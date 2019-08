Het is beslist: je mag links afslaan van op de Grote Markt GUS

27 augustus 2019

Diksmuide Sinds 1 april mocht je op proef opnieuw links afslaan van op de Grote Markt in Diksmuide. De gemeenteraad zet het licht op groen om dat zo te houden.

Na de heraanleg van de Grote Markt besloot het bestuur om automobilisten te verbieden links af te slaan naar Beerst, Keiem of Leke. Je mocht ook niet meer van de Stationsstraat naar het Hauspieplein. Na kritiek besloot het nieuwe beleid beide beslissingen op proef terug te draaien en met succes. “Er is geen sluipverkeer meer in de Oostvesten”, stelt burgemeester Lies Laridon (CD&V) vast. “Daarenboven was er van de gevreesde file op de Grote Markt geen sprake. Daarom mag je blijven links afslaan. De laatste twee parkeerplaatsen aan de kant van de Breyne Peelaertstraat richten we in voor motors, omdat automobilisten daar moeilijk kunnen in- en uitrijden door de rij wachtende chauffeurs op de Grote Markt die richting Beerst willen. Ook op het Hauspieplein mag je terug rijden vanuit de Stationsstraat. De tellingen die we voor en na het verbod hebben gedaan leren ons dat er vier keer meer auto’s over de Grote Markt rijden, maar dat zorgt niet voor grote problemen.”

De oppositie juicht de beslissing toe, maar Groen pleit voor het afschaffen van de drie parkeerplaatsen op de Grote Markt aan de kant van de Breyne Peelaertstraat. “Daar zou een breed zebrapad de veiligheid van fietsers en voetgangers opkrikken. Ook extra fietsenstalling is nodig.” Voor het schrappen van de drie parkeerplaatsen krijgt Groen steun van de oppositie, maar niet van de meerderheid. Burgemeester Laridon laat wel weten dat er een extra fietsparking komt in de Van Pouckestraat. Er is daarover een akkoord met het Agentschap Onroerend Erfgoed.