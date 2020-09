Herman Van Rompuy en andere juryleden hebben beslist: 20 haiku’s krijgen plekje op nieuw ontmoetingscentrum Gudrun Steen

21 september 2020

15u07 0 Diksmuide 20 haiku’s zijn vanaf woensdag te zien op de ramen van het ontmoetingscentrum Walnes in de Diksmuidse deelgemeente Woumen. Het stadsbestuur kreeg in totaal 207 inzendingen binnen. Onder meer voormalig Europees president Herman Van Rompuy jureerde. De schrijfsels hangen er net op tijd voor de kermis die vrijdagavond wordt geopend.

“Om het nieuwe ontmoetingscentrum extra waarde te geven, organiseerden we samen met de cultuurraad een haikuwedstrijd”, duidt cultuurschepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide). “Een haiku is een kort gedichtje van drie regels dat uit vijf, zeven en vijf lettergrepen bestaat. De jury bestond - naast voormalig Europees president Herman Van Rompuy - uit Woumenaars, cultuurliefhebbers, iemand van het Haikucentrum Vlaanderen en de architect van het gebouw.”

De winnende auteurs zijn Katrien Van Brabant, Willy Callens, Jean Declerck, Bart Gouwy, Irène Decoster, Bart Dewijze, Jan Viaene, Rita Decoker, Willy Cuvelier, Elisa Vanbelle, Annette Akkerman, Sofie Devriendt, Stig Hansen, Dirk Spruytte en Roland Leune.

Kermis en wielerwedstrijd

Vanaf woensdag zullen de 20 haiku’s op de ramen prijken. Net op tijd voor de kermis in het dorp. “Helaas kunnen we het niet aanpakken zoals voorgaande jaren”, zegt Rik Syoen. “Nu vrijdag om 18 uur openen we de kermis met trompetgeschal en een gezellige bijeenkomst op veilige afstand. Zaterdag biedt de Gezinsbond in oc Walnes de kindervoorstelling ‘Professor Gadget’ aan om 14 uur. Daarna start de wielerwedstrijd. Zondagvoormiddag doet de koninklijke fanfare Hoger Op zijn rondgang in het dorp. Uiteraard staan er kermiskramen bij de kerk. We zorgen ook voor een streepje muziek. Als het mag, dan organiseert het plaatselijke bewonersplatform maandag zijn patékaarting in de Walnes.”