Heb jij nog les gekregen van één van deze leerkrachten? GUS

07 december 2019

14u48 0 Diksmuide Voor het eerst kwamen de oud-leerkrachten van het Sint-Aloysiuscollege, nu gekend als ’t Saam Aloysius, uit Diksmuide samen tijdens een reünie.

Het idee rijpte al in de zomer. Een aantal oud-leerkrachten van het college van Diksmuide wilden nog eens samen komen. “Het is niet goed dat wij elkaar enkel op begrafenissen zagen”, zegt oud-leerkracht Marleen Lodens. “Daarom richtten we de groep ‘oldtimers’ op. Op onze uitnodiging reageerden liefst 47 oud-leerkrachten. Bij een lekker etentje haalden we herinneringen op aan die ‘goede oude tijd’. Deze reünie is zeker niet de laatste.”