Halloweenalarm: gevaarlijk virus vastgesteld in oud zwembad GUS

18 oktober 2019

13u44 0 Diksmuide Diksmuide heeft een jarenlange Halloweentraditie die het dit jaar in ere houdt. Het oude zwembad is de gedroomde locatie voor een spookhuis. Een virus is er losgebroken. Kaarten daarvoor kan je nu al reserveren. Op 31 oktober hangt ook een griezelige sfeer in het stadspark.

Diksmuide maakt al vijftien jaar van Halloween een groot gebeuren. “We merken dat ons evenement het beste tot zijn recht komt in leegstaande gebouwen”, zegt burgemeester Lies Laridon. “Na een paar edities in Westoria kiezen we nu voor het oude zwembad. We laten alle verborgen hoekjes en kantjes zien maar het is niet zonder risico. In de machinekamer heeft een professor geëxperimenteerd met een mysterieus virus. Sindsdien sluipen er eigenaardige wezens rond in de duistere ruimtes. Als een echte ‘urban explorer’ laten we éénmalig bezoekers toe in het verlaten pand. Met wat geluk geraak je zelf niet besmet maar pechvogels moeten een speciale behandeling ondergaan. De tocht door de Kupe start in de kelder. Je loopt onder meer onder de zwemkuip en ontdekt het oude bedieningssysteem. Via de kleedhokjes en door de douches gaat het naar de baden zelf. Water staat er niet in maar dat gevoel zal je niet hebben als je erdoor wandelt. Onderweg jagen schepsels je de stuipen op het lijf. En die schepsels zijn besmet dus pas op!”

Niet voor kleine kinderen

Door de vele trappen en hindernissen is het parcours niet geschikt voor personen met een mobiele beperking noch voor kinder- en rolwagens. Elke ouder kent zijn of haar kind het beste maar het team van de dienst Evenementen waarschuwt dat kinderen jonger dan zes jaar sommige delen van het verhaal niet zullen smaken. De acteurs die het verhaal uitbeelden zijn 25 vrijwilligers uit Diksmuide. Ghostoria, zoals het spookhuis heet, is jaar na jaar een succes. Gemiddeld komen er tussen de 3000 en 5000 mensen Halloween vieren in de boterstad.

Griezelen in Ghostoria kan vrijdag 25 oktober van 18 tot 22 uur, zaterdag 26 oktober van 14 tot 22 uur en donderdag 31 oktober van 14 tot 22 uur. Een tocht door het donker duurt ongeveer een half uur. Wil je lange wachtrijen vermijden, reserveer dan een uur. Kaarten in voorverkoop kosten vier euro of voor kinderen jonger dan twaalf jaar twee euro. Aan de deur is dat één euro duurder. Tickets zijn verkrijgbaar via www.bezoekdiksmuide.be/ghostoria.

Gratis theaterfestival

Naast Ghostoria is er op 31 oktober Behekst Diksmuide in het stadspark vanaf 17 uur. Verwacht je aan macabere theateracts, vurig entertainment, griezelige randanimatie en een stadspark in een spookachtige sfeer. Op elf locaties in het stadspark is er iets te doen. Ook bij regenweer gaat het door. Storm is een ander paar mouwen maar de heksen zullen Diksmuide hopelijk goed gezind zijn.