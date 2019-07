Grote stapel hout en paletten in brand Jelle Houwen

05 juli 2019

In de Booitshoekestraat in Pervijze kwam donderdagavond melding binnen van een zware uitslaande brand aan een hoeve. Daarom ging zowel de brandweer van Diksmuide, Veurne als die van Nieuwpoort ter plaatse. Uiteindelijk kon een deel van de brandweer al gauw terugkeren want van een brandend gebouw was geen sprake. Wel was een grote stapel hout en paletten in brand gevlogen en lag die vlakbij een schuur. Die liep beperkte roetschade op maar kon verder gevrijwaard worden. Het vuur was snel onder controle. Ook een deel van het gras ging in vlammen op.