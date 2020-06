Grootschalige controles op riviervisserij in West-Vlaanderen: 30 vissers in overtreding, ook drugsgebruik Bart Boterman

29 juni 2020

12u38 20 Diksmuide Agentschap Natuur en Bos (ANB) en verscheidene West-Vlaamse politiezones hebben in de nacht van zaterdag op zondag een grootschalige controle gehouden op riviervisserij. Daarbij zijn 114 vissers gecontroleerd, van wie er liefst 30 in overtreding waren. Daarnaast controleerde de politie op druggebruik en verkeersinbreuken. Dat resulteerde in nog eens 10 processen-verbaal.

De controles vonden plaats in de politiezones Oostende, Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark), Spoorkin (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge) en Arro Ieper (Ieper, Poperinge, Wervik, Zonnebeke, Heuvelland, Moorslede, Staden, Vleteren, Langemark-Poelkapelle en Mesen). De politie van Oostende controleerde ook op grondgebied Middelkerke. Heel wat kanalen, rivieren en bij vissers populaire plassen kregen tussen zaterdag 20 uur en zondagmorgen 1 uur bezoek van een van de vijf deelnemende ploegen, bestaande uit politiemensen, inspecteurs van Natuur en Bos en een drughond met geleider.

Hengels in beslag genomen

“Van de 114 vissers waren er 30 in overtreding met de wet op de riviervisserij. Het gaat onder meer over vissen zonder vergunning of het gebruik van een hoger aantal vislijnen dan toegelaten. In 27 gevallen is een ‘verslag van vaststelling’ opgemaakt. Die worden overgemaakt aan het Departement Omgeving, Afdeling Handhaving met het oog op een bestuurlijke geldboete. Drie anderen kregen een schriftelijke waarschuwing”, zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel van Agentschap Natuur en Bos. Oostende en Middelkerke spanden de kroon, want van de 32 gecontroleerde vissers waren er 15 in overtreding. Drie hengels zijn in beslag genomen.

Druggebruik

De politie heeft ook vijf processen-verbaal opgesteld voor druggebruik of -bezit onder de vissers, allen in Arro Ieper. Vijf anderen kregen een proces-verbaal voor verkeersinbreuken. Het parket van West-Vlaanderen behandelt de pv’s met het oog op een vervolging.