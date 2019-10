Groep illegalen vlucht uit vrachtwagen, zeven opgepakt Bart Boterman

13u02 2 Diksmuide Op een bedrijf in de Veurnestraat in Pervijze is woensdagmorgen rond 9 uur een groep vluchtelingen ontdekt in de trailer van een vrachtwagen. Bij de ontdekking zetten ze het op een lopen. De politie kon zeven onder hen oppakken in de omgeving. Ze verklaren allen minderjarig te zijn en afkomstig uit Eritrea.

Volgens de politiezone Polder was de vrachtwagen op de parking van de E40 in Jabbeke gestopt om vervolgens de lading over te brengen naar een bedrijf in Pervijze, een deelgemeente van Diksmuide. Het was bij het openen van de huiftrailer dat de verstekelingen werden ontdekt. “Het is best mogelijk dat de vluchtelingen in Jabbeke in de vrachtwagen zijn geklommen, maar daar is voorlopig geen zekerheid over. Er was een gat in de bovenkant van het zeil gesneden, aan de voorkant van de trailer”, zegt korpschef Johan Geeraert van de politiezone Polder.

“Toen ze ontdekt werden, namen de vluchtelingen de benen. Onze patrouilles konden 7 mensen oppakken na een zoektocht in de omgeving. Het is niet uitgesloten dat er zich meer mensen in de vrachtwagen bevonden”, zegt korpschef Johan Geeraert van PZ Polder. “We weten voorlopig niet hoe het zevental het land is binnengekomen. De mensen worden voorlopig opgevangen in ons commissariaat in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.”