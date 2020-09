Groen noemt de nieuwe fietssuggestiestroken levensgevaarlijk Gudrun Steen

07 september 2020

11u09 0 Diksmuide In de Grauwe Broederstraat en Pluimstraat in Diksmuide zijn er fietssuggestiestroken aangelegd. Dat is niet naar de zin van oppositiepartij Groen die pleit voor een fietsstraat.

“Wie straks als fietser of automobilist de Grauwe Broederstraat inrijdt zal in een kafkaiaanse toestand terechtkomen”, schetst gemeenteraadslid Gert Maertens (Groen). “Over 100 meter zijn er fietssuggestiestroken, vervolgens kom je in een stukje fietsstraat waarna het opnieuw suggestiestroken zijn. In de Pluimstraat is het niet veel beter met de wegversmallingen en asverschuivingen. Onduidelijkheid en dus onveiligheid troef. Dit is om accidenten vragen.”

Automobilisten moeten verplicht op de suggestiestrook rijden. Gert Maertens

Volgens Maertens zijn de pas aangelegde suggestiestroken te smal. “In het vademecum fietsvoorzieningen Vlaanderen staat dat een strook best 1,7 meter breed is en de rijweg 2,2 meter. In de Grauwe Broeder- en Pluimstraat is de standaardbreedte van de stroken 1,25 meter. De rijweg tussen de stroken is op sommige plaatsen minder dan anderhalve meter breed. Automobilisten moeten daar dus verplicht op de suggestiestrook rijden. Ook de halve meter tussen de strook en het geparkeerde voertuig respecteert de meerderheid niet.”

Er is geen reglement voor de aanleg van fietssuggestiestroken Burgemeester Lies Laridon

Groen pleit dan ook voor een volledige fietsstraat of fietszone voor die schoolbuurten. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) benadrukt dat het vademecum waarnaar Groen verwijst enkel een richtlijn is. Het stadsbestuur is dus niet verplicht dat te volgen. Bovendien bestaat er volgens Laridon geen reglement voor de aanleg van fietssuggestiestroken. Tot slot onderlijnt ze dat er overleg was met de buurt.