Groen Diksmuide start gerechtelijke procedure voor behoud bomenrij bij De Blankaart GUS

04 juli 2019

11u16 6 Diksmuide Groen Diksmuide heeft een verzoekschrift ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de goedgekeurde kapvergunning voor dertig populieren in Woumen.

“De populierenrij in de Zuidbroekstraat in Woumen is een landschapselement dat je van ver kan zien. Ze vormt één van de toegangspoorten naar het natuurdomein De Blankaart”, schetst Günther Claes van Groen. “Sport Vlaanderen vroeg een kapvergunning aan voor een dertigtal bomen die palen aan hun domein. Die zouden een gevaar vormen voor de paarden en voorbijgangers. Ik ben zelf een gecertificeerd boomverzorger en stel vast dat die bomen kerngezond zijn. Het enige wat ze nodig hebben is een onderhoudsbeurt. Van een gevaar is geen sprake. Hoewel de milieuraad een negatief advies had gegeven, keurde het schepencollege de kapvergunning goed en ook de Deputatie zette het licht op groen. We hebben voldoende argumenten om tegen die beslissing in beroep te gaan. Daarom dienden we een verzoekschrift in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We verwachten dit najaar een uitspraak.”

Schepen voor Milieu Marc Deprez (Idee Diksmuide) reageert kritisch. “We stellen vast dat de politiek geen mening meer mag hebben. Wij zouden blindelings een milieuraad of administratie moeten volgen. Dit tart alle verbeelding. We hebben respect voor de mening van anderen maar dienen het algemene belang. Zelfs Natuurpunt is voorstander om de bomen te kappen. De kapactie door Sport Vlaanderen was normaalgezien dit najaar gepland. Het valt af te wachten of die zal kunnen doorgaan.”