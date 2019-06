Grijze nutskasten krijgen extra kleur GUS

25 juni 2019

12u19 0 Diksmuide Je kent ze wel, de grijze nutskasten in het straatbeeld. In Diksmuide krijgen die binnenkort een nieuwe look. Wat zou jij erop willen? Een foto van vroeger of liever een kunstwerk?

De gemeenteraad keurde unaniem het voorstel van oppositieraadslid Koen Coupillie (N-VA) goed. “Misschien kunnen er historische afbeeldingen op komen of foto’s die de geschiedenis tonen van de plek waar de kast staat. Ook creatieve talenten moeten de kans krijgen een ontwerp te maken. Een wedstrijd onder scholen en kunstverenigingen zou de interactie verhogen. Er staan nutskasten genoeg in Diksmuide. Ik vind het heel belangrijk dat de buurtbewoner inspraak hebben in hoe ze de grijze nutskast het liefste zien. Dat extra kleur in de straten zal onze stad beslist mooier maken.” Burgemeester Lies Laridon (CD&V) juichte het voorstel toe. “De meeste kasten zijn eigendom van Fluvius en Proximus. Fluvius liet al weten akkoord te gaan met het voorstel. We kunnen er onze stedelijke academie ook bij betrekken. Uiteraard moeten we de veiligheidsvoorschriften naleven.”