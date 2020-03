Gratis pizza, pasta of burger voor hulpverleners: “Dankzij hen stort onze maatschappij niet volledig in. Ze zijn van onschatbare waarde” Bart Boterman

22 maart 2020

14u20 6 Diksmuide Artsen, verpleegkundigen, zorgpersoneel, opvoeders, politie, ambulanciers en brandweerlieden mogen, als blijk van dank en respect, een gratis pizza, pasta of burger komen ophalen bij pizzeria Lyaz in Diksmuide. “Dankzij die mensen stort onze maatschappij niet volledig in. Zij zijn van onschatbare waarde en verdienen extra steun”, zegt zaakvoerder Angelo Dieryck (32).

Toen Angelo op de sociale media een foto zag van een zorgkundige, die na een loodzware shift voor lege rekken stond in de supermarkt, begon hij naar eigen zeggen na te denken over wat hij voor hen kon betekenen. “In deze dagen kunnen zij extra steun gebruiken. Er wordt op dit moment heel veel van hen gevraagd. Mijn vrouw is thuisverpleegster en kan ervan meespreken. Ik heb beslist dat de hulpverleners voortaan een gratis pizza, pasta of burger mogen afhalen op vertoon van hun pas”, aldus Angelo.

“Ik ben al blij dat we überhaupt open mogen blijven. Daarom zal het nu niet op die extra pizza, pasta of burger komen. Leveringen zijn evenwel niet mogelijk voor de hulpverleners want onze delivery kan de vraag amper bijhouden. Bovendien moeten op voorhand zeker weten dat de klant in kwestie recht heeft op een gratis pizza, anders zal ons kassasysteem protesteren”, aldus Angelo Dieryck.

De gegevens van pizzeria Lyaz in de Grauwe Broedersstraat in Diksmuide vind je op www.pizzerialyaz.be. Smakelijk alvast, hulpverleners!