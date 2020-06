Gratis expo Feniks 2020 toont de wederopbouw van Diksmuide op een interactieve manier Gudrun Steen

09 juni 2020

09u38 0 Diksmuide Na de Eerste Wereldoorlog moest Diksmuide letterlijk uit de as herrijzen. Dat is het thema van de tentoonstelling Feniks 2020 in het stadhuis van Diksmuide.

In maart 1919 begint Diksmuide puin te ruimen. Het breekt 20.000 vierkante meter beton op, goed voor 2500 gevulde betonmixers. Er wordt 195.000 vierkante meter aarde verplaatst. In het centrum van Diksmuide alleen al wordt 3000 ton granaten en shrapnel gevonden. Dat gewicht stemt overeen met 4600 melkkoeien samen. Uit het puin kan de stad 16 miljoen bakstenen recycleren.

Drie personen, drie verhalen

Maar het gaat in de tentoonstelling over veel meer dan bouwen alleen. De menselijke kant speelt een prominente rol. Je hoort het verhaal van politiecommissaris Karel Focke die orde wil, van handelaar Emiel Missiaen die de eerste fronttoeristen verwelkomt in zijn herberg De Vrede en die later opklimt tot burgemeester van Diksmuide. Tot slot leer je bootvluchtelinge Célestine Catteeuw kennen, het enige fictieve personage.

Fotografen, cinematografen en schilders brengen de verwoesting en wederopbouw in beeld. Ook dat is te zien in de gratis tentoonstelling in het stadhuis. Op de gerenoveerde zolderverdieping springt een 180 graden beeld van de Sint-Niklaastoren in het oog.

De expositie kadert in het ruimer project Feniks bedacht door Westtoer en de provincie. In verschillende Westhoekgemeenten zijn er activiteiten. Feniks 2020 kan je na reservatie tussen 10 en 16 uur bezoeken. Er zijn rond de wederopbouw ook twee fietsroutes uitgestippeld. Info: feniks@diksmuide.be of 051 79 30 50.