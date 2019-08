Gratis cultuurfestival ‘Stad Onderstroom’ bijna uitverteld GUS

19 augustus 2019

10u52 0 Diksmuide Nog één week kan je genieten van ‘Stad Onderstroom’ in de Bloemmolens in Diksmuide. Er staat nog een film op het programma en de finissage van de tentoonstelling ‘Onverbloemd’.

Een hele zomer lang kon je in Diksmuide zappen op cultuur. ‘Stad Onderstroom’ loopt nu op zijn einde. Zaterdag projecteert het team van de Diksmuidse Filmclub ‘Niet Schieten’. Dat is in open lucht bij de bloemmolens. De film is gebaseerd op de laatste aanslag van de Bende van Nijvel. De film start om 22 uur maar het terras is al om 21 uur open. De tentoonstelling ‘Onverbloemd’ kan je zater- en zondagnamiddag vanaf 14 uur voor de laatste keer bezoeken. Curator Peter Defurne bracht een tiental kunstenaars samen. Tekeningen, fijne grafiek maar ook installaties kleuren het interieur. De site, de omgeving en de geschiedenis inspireerden de deelnemende, hedendaagse kunstenaars die allemaal een connectie hebben met West-Vlaanderen. Het literaire event Ile D’Amour zondag is volzet. Muziekclub 4AD coördineert Stad Onderstroom. Info: www.4ad.be.