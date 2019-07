Gouverneur verbiedt water op te pompen in het IJzerbekken GUS

10 juli 2019

15u34 0 Diksmuide Sinds woensdag geldt een captatieverbod in 27 gemeenten gelegen in het IJzerbekken. Wie toch water oppompt uit de waterlopen riskeert een boete die kan oplopen tot 1.600 euro. De gouverneur belooft verscherpte politiecontroles.

“Niemand mag water capteren uit de waterlopen van het IJzerbekken”, zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. “Het IJzerbekken is voorlopig het enige gebied in West-Vlaanderen waar zo’n verbod van kracht is. We maken een uitzondering voor weidepompen voor het drinkwater voor het eigen vee en voor het vullen van spuittoestellen voor gewasbescherming, omdat dat slechts om 200 liter per hectare gaat. De voorbije jaren hebben zowel de provincie als de landbouwers geïnvesteerd in waterspaarbekkens en -buffers maar toch stellen we vast dat, net zoals vorig jaar, het waterpeil erg snel zakt.”

Ook de komende weken zijn er weinig regenvoorspellingen op komst. “Binnen twee weken zitten we opnieuw rond de tafel om te zien of extra maatregels nodig zijn. Dagelijks houden we de situatie in het oog”, aldus Decaluwé. “Het IJzerbekken is met haar 100.000 hectare veel kleiner dan andere stroomgebieden en daardoor sterk afhankelijk van lokale neerslag. Uiteraard beseffen we dat landbouwers nood hebben aan water. Daarom is de private put De Kluiten in Oudenburg opnieuw open. Aan Aquafin hebben we gevraagd om de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oostende, Harelbeke en Tielt open te stellen.”

Politiecontroles

Decaluwé waarschuwt dat de verschillende politiezones verscherpte controles zullen uitvoeren. “Wie het captatieverbod negeert, riskeert een boete van 200 tot 1.600 euro. Voor de burgers zijn er momenteel geen maatregelen, maar uiteraard moedigen we iedereen aan spaarzaam met water om te gaan. Het is bijvoorbeeld ‘not done’ om nu het gras te besproeien. Het captatieverbod is nodig omdat verzilting kan voorkomen als het water te laag komt en dat is dan weer nadelig voor de dieren en de waterkwaliteit.”

Guido Vandenbroucke, conservator van het natuurgebied De Blankaart is tevreden met de preventieve maatregel. “Vorig jaar kwam het captatieverbod veel te laat waardoor er onder meer botulisme voorkwam onder de dieren. Het is belangrijk dat ons natuurgebied voldoende nat blijft voor de vele steltlopers en om te voorkomen dat de moeraslanden verbossen. Het captatieverbod is voor ons alvast voldoende.”

Ook Joel Vancoppenolle, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat Diksmuide, heeft begrip voor de beslissing van de gouverneur. “Het belangrijkste is de uitzondering voor water voor het vee natuurlijk. Ik besef wel heel goed dat de groentesector moet besproeien wil het zijn oogst redden. Ik roep alle landbouwers op het captatieverbod te respecteren, anders heeft het weinig zin. De verscherpte politiecontrole zal nodig zijn.”