Gouverneur fluit Diksmuidse meerderheid terug: vrachtwagens mogen nog niet parkeren in Fabriekstraat Gudrun Steen

07 juli 2020

08u20 0 Diksmuide Gouverneur Carl Decaluwé fluit meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide terug: vrachtwagens mogen nog niet parkeren in de Fabriekstraat.

Begin dit jaar klonk het nog ambitieus. “Van zodra de borden zijn aangepast, mogen vrachtwagenchauffeurs opnieuw parkeren in de Fabriekstraat”, klonk het toen vanop de meerderheidsbanken. Oppositiepartijen N-VA en sp.a-open waren toen al tegen het opheffen van dat parkeerverbod, dat in september 2018 werd ingevoerd. Het feit dat meer vrachtwagens in de omliggende wijken parkeerden, was de reden waarom het bestuur het verbod daar wilde opheffen. Dat mag voorlopig niet van de gouverneur, omdat het reglement juridisch niet in orde is.

Zowel Koen Bultinck (N-VA) als Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) had al een paar keer onderlijnd dat het reglement juridisch niet goed in elkaar zat. Beide partijen moedigen de meerderheid aan af en toe eens te luisteren naar de oppositie.

Hoe het nu verder moet, is niet meteen duidelijk. Er moet nog onderzocht worden wat er nog over blijft van het verkeersreglement na de vernietiging door de provincie.