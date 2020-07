Goed nieuws voor de fietsliefhebber. De 24 uren van Leke gaan door maar duren slechts 12 uren Gudrun Steen

16 juli 2020

08u24 0 Diksmuide De 49ste editie van de 24 uren van Leke staan op zondag 2 augustus op het programma. Vooraf inschrijven is verplicht en vergeet ook het mondmasker niet. De bedoeling blijft om zoveel mogelijk ronden rond de kerktoren te rijden.

Als de coronamaatregelen niet meer worden verstrengd dan kan de traditie van de 24 uren van Leke behouden blijven. “We hebben de tijd wel gehalveerd en starten op 2 augustus om 8 uur. Twaalf uur later valt het doek over het evenement”, zegt Heidi Denoo. Plaats van afspraak is de Tramstationstraat 30. Het parcours van ruim één kilometer loopt verder naar de Lekedorpstraat, Kerkomgangstraat en de Toontjesstraat. “Het accent ligt op de recreatie en niet zozeer op een wedstrijd. We mikken op gezinnen die een leuk dagje uit willen beleven. Aan de kinderen geven we een kaartje waarop ze hun rondjes kunnen bijhouden. Er is dan wel geen klassement, er valt wel iets te verdienen. Hoe vroeger je je inschrijft hoe meer kans je maakt op een goodiebag. Elk uur verloten we een prijs aan wie is ingeschreven. Alle kinderen jonger dan twaalf jaar krijgen sowieso iets leuks mee naar huis.”

Veilige zomerbar

In de pop-up bar kan je op adem komen. Het bestuur vraagt om daar een mondmasker te dragen behalve wanneer je aan tafel zit. De bediening is aan tafel. Tooghangers zijn dus niet welkom. Snacks zullen niet verkrijgbaar zijn. Er wordt wel voor muzikale animatie gezorgd.

Deelnameprijs is vijf euro. Zo ben je verzekerd. Inschrijven kan hier