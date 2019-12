Glijbaantjes peuterbad in nieuw zwembad Diksmuide missen een trap: verschillende kindjes liepen al verwondingen op GUS

08u41 4 Diksmuide Sinds de opening in september van het nieuwe zwembad in Diksmuide kwamen een vijftal kindjes met verwondingen terug thuis. Ze waagden zich op één van de drie glijbaantjes in het peuterbad en vielen. Gevolg? Tandjes kwijt, kneuzingen en wondjes.

In het peuterbad zijn er drie kleine glijbaantjes naast elkaar. Oppositieraadslid Bert Laridon (N-VA) onderlijnde dat ze niet zonder gevaar zijn. “Kindjes klimmen daar op en door het water zijn de glijbaantjes bijzonder glad. We kregen al een paar meldingen van verwondingen. Iemand is zelfs al zijn voorste tanden kwijtgespeeld en het waren geen melktanden. Dit moet snel opgelost zijn.”

Sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) bevestigt dat er inderdaad al een vijftal incidenten zijn geweest. “Dat zijn er vijf te veel”, vindt hij. “Het kleven van anti-strips is geen garantie om ongevallen te vermijden. Daarom kiezen we voor een trapje in inox. De architect heeft al een eerste ontwerp opgemaakt maar we staan er nog niet helemaal achter. Het heeft vooral met het uitzicht te maken. Dit willen we zo rap mogelijk oplossen. We hadden dit bij het ontwerp niet ingeschat. Net omdat er geen trap is bij die kleine glijbaantjes klimmen de kinderen er van onder naar boven op. Die glijbaantjes zijn door het water uiteraard te glad daarvoor met alle gevolgen van dien. We hebben nog geen schadeclaims ontvangen van slachtoffers. Mocht dat wel gebeuren dan geven we dat door aan onze verzekeringsmaatschappij die zal bepalen wie verantwoordelijk is.”