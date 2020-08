Gestolen tractor teruggevonden na oproep op sociale media Mathias Mariën

25 augustus 2020

17u33 0 Diksmuide De zaakvoerder van grond- en kraanwerken Martens uit Zerkegem, bij Jabbeke, heeft zijn gestolen tractor terug. André Martens verspreidde op sociale media een opsporingsbericht en kreeg maandagmiddag telefoon uit Passendale. Zijn tractor bleek daar verkocht door één van zijn ex-werknemers.

André spaarde kosten noch moeite om zijn tractor terug te vinden. De Fendt-tractor uit 1972 werd in het weekend van 15 augustus gestolen in de Lampernissestraat in Oostkerke, bij Diksmuide. Omdat er geen schot in de zaak kwam, besloot hij samen met zijn dochter een bericht op sociale media te plaatsen. De beloning: 1.000 euro voor de eerlijke vinder of gouden tip. Enkele uren nadat het bericht verspreid werd, kreeg André telefoon uit Passendale dat zijn tractor wellicht daar stond. De beller had die gekocht, maar moest nog betalen. Uiteindelijk bleek het inderdaad om het gestolen voertuig te gaan. De dief, die de tractor probeerde verkopen, blijkt een ex-werknemer te zijn van André, die ondertussen al de politie op de hoogte bracht.