Gespot in Diksmuids dorp Woumen: bebloemde fietsen Gudrun Steen

19 mei 2020

08u40 2 Diksmuide In Woumen zetten ze hun fiets buiten. En die tweewielers zijn versierd met bloemen. Ferm en het bewonersplatform hopen zo een zomer lang kleur in hun dorp te hebben.

De berenjacht kennen we al maar Woumen is nu gestart met zijn fietsenjacht. “Op Pasen kregen alle inwoners thuis een potje narcissen”, duidt Lieve Decru van Ferm. “Dat was de aanzet voor ons project ‘Een bloemetje voor Woumen’. Het biedt troost in deze coronatijd. Al veel inwoners haalden een oude fiets van stal en versierden die maar de komende dagen zullen nog meer vehikels in het straatbeeld verschijnen. We hopen dat ze de aandacht van velen trekken.”

Ferm en het bewonersplatform vormen een tandem in dat initiatief. “Zondag 23 augustus willen we feesten met als thema ‘Woumen dankt … Woumen viert’”, voegt Manu Mackelberg van het bewonersplatform eraan toe. “Het moet een dag vol verrassende vertelwandelingen worden met een aperitiefconcert, lekker eten en een verrassingsact. Hopelijk kan alles doorgaan.”

Het dorp is in elk geval al geslaagd op vlak van originaliteit. Dit weekend verdelen de organisatoren de bloemen bij de mensen die zich hebben aangemeld om mee te doen. Nu al kan je heel wat fietsen bewonderen. Ferm en het bewonersplatform denken luidop na over een schoonheidswedstrijd maar concreet is die nog niet.

Wij gingen alvast op verkenning in Woumen. Weet jij waar we volgende fietsen hebben gespot?