Gert Maertens stopt tijdelijk als gemeenteraadslid om te strijden tegen prostaatkanker Gudrun Steen

24 september 2020

08u46 0 Diksmuide Gert Maertens (Groen) stopt tijdelijk als gemeenteraadslid in Diksmuide. Fabienne Laridon zal hem vervangen. Gert heeft opnieuw prostaatkanker. Hij vocht twee jaar terug al eens tegen die ziekte.

Gert Maertens is sinds 2018 een nieuw gezicht in de Diksmuidse gemeenteraad. Hij zetelt in de oppositie als enige van Groen. “Na een operatie voor protstaatkanker in februari 2018 leek alles goed te gaan”, vertelt hij. “Begin juli dit jaar kreeg ik het nieuws dat er verontrustende signalen zijn. Verder onderzoek bevestigde dat er sprake is van een herval. Mijn kankerdiagnose en de onzekere toekomst die ik daardoor tegemoet ga hebben me doen besluiten om de actieve politiek tijdelijk te verlaten.”

Bespreekbaar

Gert neemt bewust het woord kanker in de mond. “Ik heb gemerkt dat prostaatkanker en kanker in het algemeen voor veel mensen in de taboesfeer zitten. Het is belangrijk om erover te durven praten met lotgenoten en vrienden. Kanker is een smerig beestje maar in de meest gevallen goed behandelbaar. Ik houd er dus de moed zeker in. Ik wens mijn opvolgster Fabienne en iedereen die via deze politieke weg de wereld trachten te verbeteren veel vuur maar ook wat mildheid en nuance. De wereld verbeteren kan je gelukkig op verschillende manieren. Ik vind er wel één. Daar mag je op rekenen.”