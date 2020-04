Gemiddeld 37 kinderen in opvang Diksmuidse basisscholen momenteel. Stad lanceert nu al zijn fietsvaardigheidsparcours Gudrun Steen

08 april 2020

15u07 0 Diksmuide Vandaag woensdag zitten, verspreid over alle basisscholen in Diksmuide en zijn dorpen 30 kinderen. Donder- en vrijdag zijn er telkens 40 reservaties. Eén iets wat de leerlingen alvast kunnen doen is het afleggen van het fietsvaardigheidsparcours. Dat heeft het stadsbestuur speciaal laten bewegwijzeren.

De opvang in de scholen tijdens de paasvakantie blijft ook in Diksmuide verzekerd. Ouders die werken in de zorg, veiligheid, voeding, distributie of kwetsbare gezinnen kunnen daarvan genieten. Met een gemiddelde van 37 kinderen per dag in de eerste week van de paasvakantie valt het aantal goed mee. Het stadsbestuur neemt de kosten voor de opvang in de scholen voor haar rekening.

Fietsvaardigheid

Nu het fietsexamen is afgelast, werkte het stadsbestuur een alternatief uit. “We hebben een parcours door het stadscentrum uitgestippeld zodat gezinnen die tijdens de vrije dagen kunnen afleggen”, zegt jeugd- en onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V). “We richten ons vooral naar de leerlingen van de derde graad. Nu het een pak kalmer is op de weg is dit het geknipte moment om het veilig fietsen onder de knie te krijgen. We hebben de route van ruim 4 kilometer bewegwijzerd. Starten doe je op de Grote Markt. Onderweg hebben we een aantal aandachtspunten gestopt. In een bocht moet je de arm uitsteken om aan te tonen welke richting je uitgaat, een fietser moet stoppen voor een overstekende voetganger aan het zebrapad en als een auto terecht zijn voorrang neemt dan moet de fietser stoppen. Het komt erop aan om voldoende alert te zijn voor het verkeer en ook voor geparkeerde voertuigen.