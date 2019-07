Geldkoerier van banken rijdt veel te snel door vergeten postzak Jelle Houwen

01 juli 2019

Een 32-jarige ex-geldkoerier van banken stond voor de politierechter in Veurne wegens een zware verkeersovertreding. De man werd op 25 oktober vorig jaar betrapt toen hij 131 kilometer per uur reed in zone 70 in Diksmuide. De procureur vroeg een strenge straf. “Ik erken dat ik zo snel reed”, sprak A.V. “Ik was toen aan het werk als geldkoerier voor verschillende banken. Ik had die ochtend een levering van 15 postzakken gedaan in en bank in Brugge. Net voor ik wou beginnen aan mijn middagpauze belde mijn supervisor me om te melden dat ik een postzak was vergeten. Die was in de tussenruimte van de bestelwagen gevallen. Ik moest onmiddellijk en zo snel mogelijk terugrijden. Je moet weten dat ik als koerier drie minuten per bank tijd krijg. Snel terugrijden was een vertraging van een uur en daar kon de supervisor niet mee lachen. Het interesseert hen niets of ik nu te snel rij of een ongeluk veroorzaak. Dat is ook de reden dat ik daarna ontslag heb genomen.” A.V. kreeg de gunst van het volgen van een verkeerscursus.