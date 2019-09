Gekende brasserie ’t Haantje krijgt eind oktober een tweede vestiging in Kortemark GUS

12u57 11 Diksmuide Een jaar nadat ze hun brasserie ’t Haantje startten in Diksmuide, plannen zaakvoerders Brecht Deceuninck (27) en Alexander Bertem (23) een tweede horecazaak met dezelfde naam in het centrum van Kortemark.

“Nog voor we ons in Diksmuide kwamen vestigen was ons oog al gevallen op het pand in Kortemark”, zegt Brecht. “Het was toen echter niet vrij dus startten we in de Boterstad.” Het Italiaanse restaurant L’Aquila was anderhalf jaar in Kortemark gevestigd maar de zussen die het uitbaatten besloten te stoppen. “Opnieuw kwam het pand dus in ons vizier en dit keer schoten we raak”, lacht Brecht. “Mijn partner Alexander Bertem zal chef-kok worden in Kortemark en ik neem de keuken in Diksmuide voor mijn rekening. Beide zaken hebben hetzelfde concept en dezelfde naam. We hopen eind oktober onze brasserie in Kortemark te kunnen openen. Kip, ribbetjes, côte à l’os en cowboysteak zijn de specialiteiten van het huis.”