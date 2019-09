Geen sprake van subsidiefraude, gemeenteschool in Keiem is erkend als zelfstandige school GUS

09 september 2019

12u12 0 Diksmuide De ‘nieuwe’ gemeenteschool Klavertje Vier Keiem is voorlopig erkend voor dit schooljaar. Ten laatste eind maart volgend jaar wordt beslist of de school zijn definitieve erkenning krijgt. De onderwijsinspectie heeft de klacht van de sp.a-open, waarin sprake was van subsidiefraude, dus naast zich neergelegd.

Hoe zat het nu ook weer? Dit voorjaar stapte de meerderheid naar de gemeenteraad met de vraag om de gemeenteschool in Keiem als zelfstandige school te laten erkennen. Het stadsbestuur zou dan extra centen krijgen voor onder meer de aanwerving van een eigen directeur. Dat kan omdat de school in Keiem meer dan honderd leerlingen telt. De wet zegt echter dat scholen van hetzelfde net die zelfstandig willen werken minimum drie kilometer van elkaar gevestigd moeten zijn. Tussen Leke en Keiem was dat 200 meter minder dus verplaatste het stadsbestuur de voordeur naar de achterkant waardoor de wettelijke afstand gehaald werd. ‘Subsidiefraude’, vloekte oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) die klacht indiende.

“’De ingediende klacht geeft geen aanleiding tot het nemen van een maatregel van toezicht.’ Dat kregen we als antwoord van de bevoegde instantie”, repliceert onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V) nu. “Het subsidiedossier voor de nieuwe directeur is goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Björn Debruyne is aangesteld als waarnemend directeur. We voldoen aan alle voorwaarden voor de voorlopige erkenning. De eerste zes maanden van dit schooljaar volgt een doorlichting. Daarna wordt beslist over een definitieve erkenning. Er is dus helemaal geen sprake van subsidiefraude.”