Geen kermis in Leke, maar feestcomité laat je wél op piratenjacht gaan Gudrun Steen

07 juli 2020

07u28 6 Diksmuide ‘Pirates of Costa Leke’: zo heet het initiatief van het plaatselijke feestcomité. Deze maand kan je het eerste deel spelen en in augustus volgt dan de volgende episode. De bedoeling is dat je alle vragen oplost.

De kermis in Leke is het jaarlijkse hoogtepunt voor het feestcomité, maar door de strenge coronamaatregelen hebben de vrijwilligers dat evenement moeten schrappen. In de plaats pakken ze uit met een zoektocht van ongeveer tien kilometer lang. Hier kan je het deelnameformulier downloaden.

De startlocatie is de Walestraat. Daar vind je een symbool op de grond. Vanaf dat punt moet je in een straal van 7,5 meter op zoek naar een koker met een vraag. De antwoorden noteer je dan op het formulier. Er zit ook een aantal doe-opdrachten bij. De initiatiefnemers vragen aan de deelnemers om alle kokers netjes terug te leggen, zodat iedereen het spel kan spelen. In totaal zijn er zeven locaties waar je iets moet zoeken. Eindigen doe je met het vormen van een vraagzin met alle symbolen die je tijdens de speurtocht hebt gevonden. Met de combinaties van alle antwoorden vind je de straat waar in augustus het tweede deel van de zoektocht start.

Het deelnameformulier kan je achterlaten in de piratenkist die staat bij Sabine Van Paemel in de Lekedorpstraat 13.