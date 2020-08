Geen huifkartochten dit weekend door voorspelde hitte Gudrun Steen

07 augustus 2020

14u46 0 Diksmuide De zomerse vrijdagen in Diksmuide waren eerder al afgeschaft in functie van corona. Nu zorgt de hittegolf voor een aanpassing van het zomerprogramma.

De huifkartochten op zondag zijn geannuleerd. De paarden mogen genieten in de schaduw. Morgen zaterdag wijzigt er niets aan het programma. Dat betekent dat de boerenmarkt en het fietsenparcours voor de kinderen doorgaan. Morgenavond om 22 uur projecteert de Diksmuidse filmclub ‘Le vélo de Ghislain Lambert. Zondagmorgen om 11 uur treedt de folkgroep Triplesec op tijdens een kioskconcert. Het circus vindt uitzonderlijk om 17 uur plaats en niet in de namiddag. Een uurtje later speelt de beiaardier Franse chansons. Alle activiteiten vinden op de Grote Markt plaats en zijn gratis.

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) laat weten dat ze verder geen maatregelen neemt tegen de hitte. Alle natuurgebieden blijven toegankelijk.