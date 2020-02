Geen halfslachtige oplossing voor Kiekenstraat in centrum Diksmuide GUS

04 februari 2020

10u32 0 Diksmuide De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Stovestraat en Wilgendijk in Diksmuide starten deze maand. In het project zit de definitieve heraanleg van de Kiekenstraat en Vismarkt niet en dat vindt Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) jammer.

“Jullie gaan de Vismarkt en de Kiekenstraat eerst asfalteren en na vijf jaar pas die straten definitief heraanleggen. Dat is een dubbele kost en daarenboven is asfalt esthetisch niet verantwoord”, zegt Vanlerberghe. “In 2014 al werden de subsidies goedgekeurd voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Generaal Baron Jacquesstraat, Grote Markt, Kiekenstraat, Wilgendijk, Vismarkt, Stovestraat, Sint-Niklaasstraat en de Van Pouckestraat. Ik was toen nog schepen en de toenmalige bewindsploeg heeft meteen de Grote Markt en de Generaal Baron Jacquesstraat heraangelegd. Sinds 2014 zijn de Kiekenstraat en Vismarkt beschermd als monument. Ik roep de meerderheid op om de asfaltering van de Kiekenstraat te schrappen en meteen de riolen te vernieuwen en te kiezen voor een esthetisch verantwoorde straataanleg.”

Hinder beperken

“De inwoners en middenstanders hebben al heel wat hinder ondervonden toen de Grote Markt werd heraangelegd”, reageert schepen van Openbare Werken Marc Deprez (Idee Diksmuide). “We willen voorkomen dat die mensen opnieuw zwarte sneeuw zien. Daarom zullen we de Kiekenstraat, Vismarkt en Sint-Niklaasstraat pas in de volgende legislatuur aanpakken. De Kiekenstraat ligt er vandaag echter al slecht bij. Het Agentschap Onroerend Erfgoed keurde ons voorstel goed om die straat voorlopig, voor een vijftal jaar, te asfalteren.”

Werken Wilgendijk starten deze maand

Op 17 februari start de aanleg van de nutsleidingen in de Stovestraat en de Wilgendijk. Die werken duren tot aan het bouwverlof. Van eind juni tot begin oktober staat de heraanleg van de Stovestraat op de planning. De Wilgendijk wordt in twee fasen uitgevoerd. Van september tot eind december en dan van begin volgend jaar tot mei. Daarna geldt in die straat éénrichtingsverkeer van de Kiekenstraat naar de GB Jacquesstraat. De herstelwerken in de Kiekenstraat en de Vismarkt staan eind augustus op het programma en zullen een handvol werkdagen duren. De geraamde kostprijs van het project is 1,2 miljoen euro waarvan het stadsbestuur de kleine helft moet betalen.