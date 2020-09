Geen centrummanager, maar een gratis detailhandelcoach om de leegstand tegen te gaan Gudrun Steen

02 september 2020

14u24 0 Diksmuide Via de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (pom) West-Vlaanderen krijgt Diksmuide gratis een detailhandelcoach. Die is nodig om de leegstandcijfers in het commerciële centrum terug te schroeven. En de stad heeft nog commerciële acties in petto om het winkelapparaat nieuw leven in te blazen.

Eerst de cijfers. In 2014 waren er 17 panden die minder dan een jaar leegstonden en 6 langer dan een jaar. Dit jaar gaat het om 21 en 16. Een aanzienlijke stijging, dus gaat het stadsbestuur over tot actie. Enerzijds stapt het in een Europees project en anderzijds stelt het een detailhandelcoach aan.

“Samen met andere steden en gemeenten met een kleinere, commerciële kern stappen we in het Europese project smart city – slimme detailhandel”, legt burgemeester Lies Laridon (CD&V) uit die bevoegd is voor de lokale economie. Het project kost 947.000 euro en wordt vooral door externe partners betaald. Diksmuide doet een inbreng van 8600 euro.

Slimmer maken

Wat staat daar tegenover? “Het doel is dat de detailhandelaar steun krijgt bij het ‘slimmer’ maken van zijn activiteiten.”, antwoordt Laridon. “De consumenten worden gestimuleerd lokaal te kopen. Tot slot ontvangen de gemeentebesturen zelf ook hulp op vlak van de veiligheid.”

Via de POM West-Vlaanderen krijgt Diksmuide een gratis detailhandelcoach. “Dan hebben we voorlopig geen centrummanager meer nodig. We verleggen onze focus naar de aanpak van de leegstand”, onderlijnt de burgemeester. “Die coach zal ons helpen bij de opmaak van ons toekomstplan voor de detailhandel. De coach spendeert daaraan 20 adviesdagen over een half jaar. De thema’s die in onze visie zullen staan zijn leegstand, de interactie tussen de kleinhandelszones en de handel in het centrum, de rol van landbouw- en streekproducten, het versterken van de dorpswinkels en de citymarketing oftewel de promotie van het merk Diksmuide. Tot slot betrekken we ook de horeca en het toerisme bij ons toekomstplan.”