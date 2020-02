Geen bijkomende straf voor slager die hond doodt, man bleek minnelijke schikking al te hebben betaald Christophe Maertens

11 februari 2020

09u06 0 Diksmuide Een slager (37) uit Diksmuide stond voor de rechter in Ieper omdat hij een hond met messteek doodde. Daarna wierp hij de dier in het water van de IJzer. De dertiger werd niet veroordeeld omdat hij kon aantonen dat hij een minnelijke schikking had betaald. “Het dier moest worden geëuthanaseerd, maar ik had het niet op die manier mogen doen.”

“Meneer, dit is erover. Zoiets kan in onze maatschappij niet door de beugel”, kreeg S.S. uit Diksmuide op de rechtbank van Ieper te horen. De slager stond er terecht omdat hij een hond met een messteek doodde. Daarna bond hij er een net rond en verzwaarde het dier met stenen. Alles ging de IJzer in en klaar was kees. Niet dus, want daags nadien zagen enkele passanten het kadaver bovendrijven. Ze verwittigden de brandweer en die haalde het dode dier uit het water. Via de chip in het oor van de viervoeter kon de eigenaar worden gevonden. Die had blijkbaar de slager gevraagd het dier een injectie te geven om het uit zijn lijden te verlossen. De hond was blijkbaar aan zijn laatste levensdagen toe. Het dier was kreupel en kon niet meer op zijn poten staan. “Het moest worden geëuthanaseerd. Mijn cliënt gebruikte de verkeerde methode, maar hij is slager en weet hoe je een dier pijnloos uit zijn lijden kan verlossen. Hij beseft echter dat het absoluut de grootste stommiteit uit zijn leven was.”

“Ik heb inderdaad veel spijt, ik had dit niet mogen doen”, aldus de man. Het parket stuurde de beklaagde aanvankelijk een minnelijke schikking. Volgens de openbare aanklager werd die niet betaald en daarop volgde een dagvaarding naar de rechtbank. De slager kon echter aantonen dat hij de minnelijke schikking wel had betaald, waarop de rechter hem geen straf oplegde.