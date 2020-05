Geen bezoek meer voor woonzorgcentrum Yserheem door een coronabesmetting bij een bewoner Gudrun Steen

20 mei 2020

18u27 0 Diksmuide In het woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide konden ze het coronavirus lange tijd buiten houden, maar nu heeft één bewoner wel een positieve test afgelegd. Bezoek is voorlopig niet meer toegelaten.

De bewoner die positief testte op COVID-19 verblijft momenteel in zijn kamer in quarantaine zolang de symptomen draaglijk zijn. Dat laten burgemeester Lies Laridon (CD&V) en schepen van Volksgezondheid Jan Van Acker (Idee Diksmuide) weten. Het bezoek dat sinds maandag welkom was, is dat door deze besmetting niet meer. De familie van de bewoners is ingelicht.

Elke bewoner kan vanop zijn eigen kamer communiceren met de buitenwereld dankzij de wifi. Er zijn ook 10 ipads beschikbaar. Dat virtuele contact vervangt momenteel elk fysiek bezoek.