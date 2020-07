Frituur Siesie breidt uit met Siesie’s shop, een automaat vol verse gerechten die je enkel hoeft op te warmen Gudrun Steen

03 juli 2020

09u40 0 Diksmuide Frituur Siesie in Pervijze heeft een automaat buiten gezet waar iedereen zeven dagen op zeven verse gerechten kan afhalen. De frituur zelf gaat pas op 24 juli opnieuw open maar zaakvoerster Lindsay Hillewaere (32) verkoopt ondertussen wel nog steeds afhaalfrietjes en -snacks.

Dit weekend bestaat frituur Siesie zeven jaar. Dat viert Lindsay met een automaat dat ze Siesie’s shop heeft gedoopt. “Het speelde al langer in mijn hoofd om ook op onze sluitingsmomenten de klanten te laten genieten van onze gerechten”, vertelt de zaakvoerster. “Ik ben toch al elke dag bezig met het maken van sausjes en gerechten. En die kan je nu ook gewoon uit onze automaat halen. Toen we verplicht moesten sluiten, startte ik meteen met een traiteurdienst en afhaalfrietjes. Dat hebben de klanten enorm geapprecieerd en het stimuleerde me om de stap naar een automaat te zetten.” Lindsay maakt alles zelf klaar en het aanbod verandert regelmatig. Dat gaat van slaatjes tot vispannetjes, vol au vent, stoofvlees, balletjes in tomatensaus en pastagerechten. Je vindt er ook desserts. Lindsay tipt het dessert ‘twijfelaar’ aan met liefst 15 verse dessertjes voor wie niet kan kiezen. De prijzen variëren van 6 tot 14 euro. Voor de frietjes en snacks moet je wel nog naar de frituur.

De frituur zelf behoudt nog even zijn afhaaldienst zoals die is opgestart tijdens de coronaperiode. Op 24 juli opent Lindsay haar zaak opnieuw met zitplaatsen en op reservatie.