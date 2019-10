Ford Unicars Diksmuide viert zondag 65 jaar. “Een stuur en vier wielen, zo simpel was het vroeger” GUS

03 oktober 2019

14u53 3 Diksmuide De opendeur liep vertraging op door een brand eind april, maar Ford Unicars Diksmuide viert zondag zijn 65ste verjaardag. De familie Durie toont niet alleen de nieuwste modellen, maar parkeert ook legendarische Fords voor de zaak, waarvan de oudste uit 1929 is. “Een stuur en vier wielen, zo simpel was het in de prille beginjaren. Dat is compleet veranderd.”

Voor de feestelijkheden: eerst even terug naar de brand. “Het kon veel erger geweest zijn”, blikt zaakvoerder Pedro Durie (60) terug. Hij runt het bedrijf samen met zijn broer Carlo (62). “Er was toen een batterij van een benzinewagen aan het opladen. Een kortsluiting veroorzaakte de brand. Gelukkig hebben toevallige voorbijgangers snel alarm geslagen bij onze conciërge, die op zijn beurt de brand kon blussen. Roet- en waterschade waren de gevolgen.”

Het was niet de eerste brand in de bekende Ford-garage in de Esenweg. “Ook in november 2012 ging een wagen in vlammen op. Na een verlengd weekend zagen we een gat in het dak.” De geschiedenis van de Ford-garage kende toch vooral mooie momenten. “Gelukkig maar”, lacht Pedro. “Mijn grootvader Cyriel zat al in de autobranche met een Peugeot-garage in de IJzerlaan. In 1954 startten onze ouders Fernand en Ludwine hier in de Esenweg bij hun woning met een toonzaal waar een handvol wagens geshowd werden. Helaas overleden beide in 2013.”

Pedro en Carlo namen de Ford-garage in 1996 over van hun ouders en vormden die om tot Ford Unicars Diksmuide. Rond de eeuwwisseling investeerden de nieuwe zaakvoerders in een grondige renovatie van de zaak. In november nemen Carlo’s kinderen Evelien (36) en Kris (38) het management over van Ford Unicars, dat naast Diksmuide ook vestigingen heeft in Oostende en Brugge. Die laatste twee hebben het label Ford Store, als enige in heel West-Vlaanderen. Dat betekent dat ze speciale modellen mogen verkopen, zoals de gekende Mustang. Verspreid over de drie vestigingen werken er 48 mensen bij Ford Unicars.

Hybride en elektrisch

“Een stuur en vier wielen, zo simpel was het in die prille beginjaren. De klant had een paar modellen om uit te kiezen. Vandaag ligt dat helemaal anders en hebben we opgeleid personeel nodig dat alle technieken onder de knie heeft”, schetst Pedro. “Er zijn oneindig veel mogelijkheden. We kunnen bijna een wagen op maat afleveren. De hybride en elektrische wagens zullen de toekomst kleuren.”

Rallywagens te zien

Met wat vertraging staat de opendeur nu zondag gepland. Tussen 9 en 17 uur kan je een dertigtal oude Fords bewonderen, waaronder een aantal gelimiteerde waarvan er maar 500 wereldwijd zijn gemaakt. Er zullen ook rallywagens en Cosworth-modellen staan. Een hapje en drankje en een persoonlijke ontvangst door de zaakvoerders en het personeel maken de opendeurdag compleet.