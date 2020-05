Fietstip: Ontdek Diksmuide langs twee nieuwe Feniksroutes Gudrun Steen

20 mei 2020

15u45 0 Diksmuide Net voor het verlengde, zonnige Hemelvaartweekend start, stellen we twee nieuwe Feniksfietsroutes voor die beide vertrekken aan het stadhuis op de Grote Markt in Diksmuide.

Feniks is een groots opgezet project van Westtoer en de provincie dat de wederopbouw in de kijker zet. Door de strenge coronamaatregelen zijn veel activiteiten onder die vlag geschrapt of uitgesteld. Denken we maar aan het massaspektakel op de Grote Markt van Diksmuide dat vandaag 20 mei was gepland maar uitgesteld is naar 12 mei volgend jaar. Twee nieuwe fietsroutes houden wel stand. Ze volgen de knooppunten van het fietsnetwerk Westhoek van Westtoer. Feniks Oost is 37 kilometer en kronkelt door Beerst, Keiem, Leke, via het Praatbos naar Vladslo, Esen en Woumen. Feniks West is 39 kilometer en passeert de drie Kapellen, Oostkerke, Lampernisse, Pervijze, Stuivekenskerke en Kaaskerke. Beide routes kan je downloaden via www.bezoekdiksmuide.be/feniks2020. Je kan ook langsgaan bij de toeristische dienst op de Grote Markt. Die is sinds maandag opnieuw open.