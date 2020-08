Fietssuggestiestroken bij Diksmuidse scholen moeten er liggen tegen start nieuw schooljaar Gudrun Steen

20 augustus 2020

15u13 0 Diksmuide Het gaat om stroken in de Grauwe Broedersstraat en de Pluimstraat in Diksmuide. Mocht het de komende dagen te veel regenen dan zorgt de aannemer ervoor dat de zones bij de scholen zeker tegen 1 september afgewerkt zijn.

In de Pluimstraat zijn de basisscholen Pluimpje en Klimop gevestigd. In de Grauwe Broedersstraat gaat het om W’IJzer en De Kim. Het stadsbestuur investeert bijna 120.000 euro in de aanleg van de fietssuggestiestroken. Via Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters kreeg het een subsidie van samen bijna 40.000 euro.

De werken brengen enige hinder met zich mee. Zo is het verboden om in de werfzone te rijden of te parkeren. Buiten de werkuren en ook tijdens het weekend is de doorgang wel verzekerd voor het verkeer. In de Pluimstraat zullen de bewoners van de woonwijken en zij die naar het sportcomplex willen altijd door kunnen.

In de Grauwe Broedersstraat is de aanleg nu bezig en zouden de stroken er tegen woensdag moeten liggen. Vervolgens start hetzelfde werk in de Pluimstraat.

Ook een fietsstraat en straks een fietszone

“Fietssuggestiestroken trekken de aandacht van de automobilisten door hun kleur”, weet burgemeester Lies Laridon (CD&V) die bevoegd is voor mobiliteit. “We accentueren de stroken door ze 30 centimeter van de goot aan te leggen.” In de Grauwe Broedersstraat tussen de Oostvesten en de Laure Fredericqlaan legt het bestuur geen stroken aan maar kiest het voor een fietsstraat. “Daar hebben de fietsers dus voorrang op de automobilisten die bovendien niet sneller dan 30 kilometer per uur mogen rijden”, verduidelijkt onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V). En Diksmuide gaat dit najaar nog een stap verder. Het hele centrum wordt een fietszone.