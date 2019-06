Fietsster loopt hersenschudding op na val op fietspad Jelle Houwen

03 juni 2019

12u29 0

Een vrouw uit Kortemark heeft zondagavond een hersenschudding opgelopen na een valpartij met haar fiets. V.A. wou omstreeks 18u30 met haar fiets in de Roeselarestraat in Esen het fietspad oprijden. De vrouw bevond zich op de parkeerstrook en merkte echter een verhoging niet op, waardoor ze ten val kwam. De vrouw belandde met haar hoofd op de grond. V.A. werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis in Roeselare overgebracht. De politie kwam de nodige vaststellingen doen.