Fietsers krijgen voorrang in Maagdhoek en stuk van Kruisstraat. Maar alle verkeer mag er wel weer door Gudrun Steen

02 september 2020

15u08 0 Diksmuide De verkeersveiligheid in de Maagdhoek en een stuk van de Kruisstraat in Esen bij Diksmuide is al langer een heikel punt. Meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide maken er nu een fietsstraat van, maar daarmee is de oppositie niet tevreden.

In een fietsstraat mogen de fietsers het volledige rijvak innemen. Motorvoertuigen mogen er ook rijden maar ze mogen fietsers niet inhalen. De maximale snelheid bedraagt er 30 kilometer per uur.

“In een eerste voorstel waarbij de Maagdhoek en een stuk van de Kruisstraat omgevormd worden tot een fietsstraat was er eensgezindheid”, duidt Koen Coupillie (N-VA). “Maar, dit staat haaks op de beslissing om het verbod uitgezonderd plaatselijk verkeer te schrappen. Eerst een fietsstraat inrichten en er dan meer verkeer doorjagen, wie kan dat begrijpen? We zien de verandering naar een fietsstraat als een afleidingsmanoeuvre omdat er in de praktijk niet veel verandert. Nu al is dit een zone 30.”

Referendum

De beslissing kan ook bij Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) op weinig begrip rekenen. “De bewoners van de Kruisstraat en de Maagdhoek klagen al jaren over zeer druk en snel rijdend zwaar verkeer. Na twee bewonersvergaderingen besliste de gemeenteraad in juni 2017 om daar plaatselijk verkeer in te voeren tot grote tevredenheid van de bewoners. Enkele loonwerkers zagen hun favoriete sluipweg verdwijnen en zetten de politici onder druk. In het najaar van vorig jaar volgde een rampzalig referendum. De massaal opgetrommelde landbouwers, ongeacht waar ze woonden, stemden het plaatselijke verkeer weg. Vandaag voert de meerderheid een fietszone in maar dat zal niets veranderen aan het snelle en zware vervoer dat langs daar zal rijden. We pleiten voor overleg met de bewoners.”