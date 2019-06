Fietsers gewond nadat ze in elkaar haken tijdens inhalen Bart Boterman

02 juni 2019

18u04 0 Diksmuide Langs de IJzerdijk in Diksmuide raakten zondag iets voor 16 uur twee fietsers gewond nadat ze in elkaar haakten. Een slachtoffer, een 64-jarige man uit Houthulst, werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Een gezin uit Houthulst fietste over de IJzerdijk. De zoon (16) wilde plots zijn zus inhalen, maar had niet gezien dat op dat moment ook een wielertoerist (64) het gezin wilde inhalen. De twee haakten in elkaar en vielen beide op de grond. Zowel de ziekenwagen als de politie kwam ter plaatse. De 16-jarige jongen was lichtgewond maar een ziekenhuisopname was niet nodig. De verwondingen van de 64-jarige wielertoerist waren wel van die aard dat hij naar het ziekenhuis overgebracht moest worden.