Fietser (72) maakt zware val en loopt gapende hoofdwonde op Bart Boterman

31 juli 2020

14u54 5 Diksmuide In de Oostendestraat in Diksmuide, bij het binnenrijden van het centrum ter hoogte van de Grauwe Broerdersstraat, is vrijdag rond 10.20 uur een Torhoutse fietser (72) zwaar ten val gekomen.

De man werd liggend op straat aangetroffen door mensen van Familiezorg, van het kantoor vlakbij. Het slachtoffer vertoonde een ernstige, gapende wonde in zijn gezicht en verloor veel bloed. De ziekenwagen en politie kwamen ter plaatse. Het slachtoffer was bij bewustzijn en kon zich enkel herinneren dat hij zijn evenwicht verloor en viel. De politie stelde vast dat de voorvork van zijn fiets afgebroken was.

Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en naar het ziekenhuis in Torhout overgebracht. Omwille van de aanzienlijke plas bloed op straat werd de brandweer gevorderd om het wegdek te reinigen.