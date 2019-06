Fietser (14) heeft erg veel geluk: fiets onder truck maar zelf lichtgewond Jelle Houwen

25 juni 2019

Een 14-jarige jongen uit Diksmuide had dinsdagmiddag om 12.30 uur veel geluk bij een ongeval langs de Esenweg in Esen (Diksmuide). Vlak voor de rotonde waar de weg overgaat in een afgescheiden fietspad kwam hij in aanraking met een vrachtwagen die net passeerde, bestuurd door een 52-jarige trucker uit het Waalse Lessines. Het is niet duidelijk of de trucker de fietser zelf aantikte of die zijn evenwicht verloor. De jongen kon gelukkig zelf opzij springen en belandde op het fietspad waardoor hij niet werd overreden. Zijn tweewieler belandde wel onder de vrachtwagen. De jongen liep bij zijn valpartij enkele schaafwonden op en werd lichtgewond voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.