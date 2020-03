Felle dakbrand bij Werkhuizen Allemeersch: veertig zonnepanelen stuk en dak beschadigd Bart Boterman

17 maart 2020

16u13 19 Diksmuide Dinsdagnamiddag iets voor 15 uur is een stevige brand uitgebroken op het dak van Werkhuizen Allemeersch in de Leerlooierijstraat in Diksmuide, een metaalverwerkend bedrijf. Veertig zonnepanelen zijn opgebrand en ook het dak liep flinke schade op. Er vielen geen gewonden.

“De oorzaak moet een kortsluiting in een zonnepaneel zijn geweest. Toen wij aankwamen, stonden inmiddels veertig zonnepanelen in brand voorzien van een felle rookpluim. Alle 35 werknemers bevonden zich buiten. Met behulp van de ladderwagen zijn we beginnen blussen en na tien minuten hadden we de brand onder controle", zegt kapitein Filip Vandenberghe van Brandweer Westhoek, post Diksmuide. Ook de post Lo-Reninge was ter plaatse. Er vielen dus geen gewonden.

Op het dak lagen in totaal 1700 zonnepanelen dus het grootste deel bleef gevrijwaard. Toch is de schade niet min, want door de hitte begon ook de roofing en isolatie te smelten. Daardoor kwam ook wat bluswater binnen terecht, al bleef de waterschade daar beperkt tot een natte vloer.