Extreme dierenverwaarlozing in hoeve langs de IJzer: “Hangbuikvarken al overleden door ontbering en aangevreten door de ratten. Zoiets nog nooit gezien” Bart Boterman

02 april 2020

15u08 0 Diksmuide Op een hoeve langs de IJzerdijk in Diksmuide is woensdagavond een schrijnend geval van extreme dierenverwaarlozing vastgesteld. Op de hoeve zaten drie hangbuikvarkens, een ezel en een Duitse herder. “Een hangbuikvarken is al overleden van ontbering en aangevreten door de ratten. De andere dieren waren compleet uitgemergeld. Dit heeft mij als dierenliefhebber zwaar aangegrepen. Inmiddels is het Blauw Kruis van Brugge de twee hangbuikvarkens en ezel komen ophalen”, zegt schepen van dierenwelzijn Marc Deprez (Idee Diksmuide).

Het was dierenliefhebster Wendy Lammens uit Veurne, tot een jaar geleden houdster van een eigen opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, die lucht kreeg van de situatie en op eigen houtje op onderzoek ging. Toen ze zag wat er aan de hand was, ging ze eten halen voor de dieren en verwittigde ze schepen Marc Deprez. “Ik ben onmiddellijk in mijn auto gestapt richting de hoeve. Zoiets heb ik nog nooit gezien. De dieren waren compleet uitgemergeld. Ik ben over de omheining gekropen en de dieren stapten meteen op me af, op zoek naar hulp. Dit heeft me erg aangegrepen als dierenliefhebber”, zegt Marc Deprez.

Zware vechtscheiding

Hij lichtte de politie in, die ter plaatse kwam voor de vaststellingen. “Ik gaf op de opdracht om de nog levende dieren in beslag te laten nemen. De inbeslagname is donderdagmorgen gebeurd door het Blauwe Kruis van Brugge, voor 250 euro per dier. De stad Diksmuide draait voorlopig op voor de kosten, maar die zullen we in alle geval verhalen op de daders. De hond wou de eigenaar niet afstaan. De toestand van de hond zullen we nauwlettend opvolgen en anders zal ook een inbeslagname zich opdringen”, aldus Marc Deprez. Volgens de schepen is de extreme verwaarlozing het gevolg van een zware vechtscheiding, al zit de situatie complex in elkaar.

Oproep om ook particulieren te controleren

De vrouw zou ingeschreven staan op de hoeve, maar zij zou er niet meer wonen door bedreigingen van haar ex. De dieren zouden dan weer eigendom zijn van een vzw waar amper iets over terug te vinden is. “Hoe dan ook zal de politie zijn werk doen en de processen-verbaal opsturen naar het parket. De stad Diksmuide zal zich sowieso burgerlijke partij stellen als het tot een proces komt. Dergelijke zaken tolereer ik niet op ons grondgebied. Ik roep de diereninspecties overigens op om niet enkel bij veehouders te gaan controleren, maar ook bij particulieren”, besluit schepen Marc Deprez.