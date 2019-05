Extra sport na schooltijd in sporthal Diksmuids Atheneum GUS

24 mei 2019

09u16 0 Diksmuide Dankzij de 227.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid voor het naschools openen van schoolgebouwen zal het GO! Atheneum Diksmuide investeren in zijn sporthal in de Grauwe Broedersstraat. Bedoeling is dat de zaal openstaat voor iedereen, ook na schooltijd.

“We werken al samen met externe sportverenigingen maar om dat verder te kunnen uitbreiden moeten we onze sportzaal renoveren”, duidt algemeen directeur Véronique De Merlier van de overkoepelende GO!scholengroep Westhoek. “De subsidie is voldoende om alle geplande werken uit te voeren. We leggen een nieuwe sportvloer in de bovensportzaal en installeren verwarming en sanitair. Ook nieuw sportmateriaal zullen we aankopen. Tot slot plaatsen we een AED-toestel om in noodsituaties snel te kunnen handelen. We zullen de werken vanaf de kerstvakantie dit jaar uitvoeren. Ze zullen tot eind november volgend jaar duren. Het accent van de werken ligt op de vakantieperiodes om de hinder te beperken. Het sportcomplex zal open blijven. We renoveren namelijk enkel de bovensportzaal. Tennisclub De Maene gebruikt al onze sportzaal alsook de ateliekvereniging MACW tijdens de winter. Gezien we verwarming laten installeren zullen ook rustigere sporten zoals yoga mogelijk zijn. Er is een samenwerking met het Sociaal Huis zodat iedereen zijn sportieve beentje kan voorzetten en ook de sportdienst is een partner. Zelf zullen we de kinderen van de naschoolse kinderopvang de kans geven om op een speelse manier bijkomend te sporten.”