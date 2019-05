Ervaar het gevoel van een echte pelgrim en doe deze zomer mee aan een negendaagse wandeltocht GUS

29 mei 2019

11u11 0 Diksmuide Zaterdag 20 juli start in Diksmuide de wandelhappening ‘Pelgrimsroute Sint-Jacob van Compostella’. Lo-Reninge is de tweede startlocatie. Daarna gaat het naar Noord-Frankrijk. De initiatiefnemers hopen dat dit de voorbode wordt van een permanente pelgrimsroute.

“In Noord-Frankrijk zijn er al van die routes maar het zou fantastisch zijn mochten we dat grensoverschrijdend kunnen doortrekken naar de Westhoek”, zegt Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Daarom werken we heel graag mee aan het initiatief van onze Noord-Franse buren. Zo creëren we een draagvlak. Het gaat om een wandelhappening van negen dagen die op 20 juli om 8.30 uur start op de Grote Markt. In Sint-Jacobskapelle laten we alle deelnemers zegenen. Met de veerboot steken de wandelaars de IJzer over om daarna het natuurgebied De Blankaart te verkennen.” Aankomen doet het gezelschap in Lo-Reninge. “We trakteren iedereen op een drankje en een ‘lukke’”, pikt toerismeschepen Wout Cornette (Dynamisch) van Lo-Reninge in. “Het accent ligt op de natuurbeleving. Het parcours is uitgestippeld langs kleine paden. De geschiedenis, het patrimonium en de kleine dorpjes kenmerken deze happening.” Van Lo-Reninge gaat het verder naar Alveringem om daarna in Noord-Frankrijk uit te komen waar de rest van het traject loopt. Hondschoote, Ekelsbeke, Drikam, Holke, Sint-Omaars en Eske zijn de startplaatsen. Na negen etappes zullen de wandelaars ruim 210 kilometer in de benen hebben. Je kan ook één dag mee stappen. Per dag kost het drie euro of vijf euro als je met de bus naar het beginpunt wilt gebracht worden. Een slaapplaats moeten de deelnemers zelf zoeken. Er staan logiesadresjes op www.pelerinsduwesthoek.com. Vooraf reserveren is nodig en kan via pelerinsduwesthoek@hotmail.com. Ook via www.rlwesthoek.be kan je je inschrijven. Voor 2020 wordt gedacht aan een tocht vanuit Nieuwpoort tot Terwaan.