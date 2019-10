Er hangt een geurtje in de Heernisse maar vanwaar komt het? GUS

01 oktober 2019

08u40 0 Diksmuide Diksmuide staat voor een raadsel. In het industrieterrein Heernisse in Diksmuide hangt een hinderlijke geur maar voorlopig weet niemand vanwaar die komt. Er zijn wel vermoedens. Twee bedrijven zitten in het vizier. Ondertussen kreeg één van het stadsbestuur wel al een positief advies om uit te breiden.

Het was raadslid Johan Desender (Vlaams Belang) die gewag maakte van de hinderlijke geur. “Die hangt al enkele maanden boven de Heernisse. Er zijn zelfs omwonenden met fysische klachten daardoor. Ik denk maar aan hoofdpijn, misselijkheid en zelfs flauw vallen.” De bevoegde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) bevestigt dat er klachten zijn. “Maar momenteel weten we niet welk bedrijf die hinder veroorzaakt. Ten eerste is er de onderneming GR Westkust die verontreinigde gronden en bagger opslaat en verwerkt. De directie heeft begin juli een brief verstuurd met daarin de maatregels die ze zullen nemen om geurhinder te voorkomen. Dat gaat van het besproeien met een geurbestrijdingsmiddel tot het aanbrengen van een papiercellulosemengsel. Eind augustus zijn ze gestart met het afvoeren van het slib. Die werken zijn ondertussen achter de rug. Ten tweede hebben we Compovit. Een nieuw bedrijf gevestigd op de vroegere helihaven waar ze dierlijke mest zoals dikke fracties varkensmest en pluimveemest omvormen tot compost die richting Frankrijk wordt uitgevoerd. Minstens één keer per week is er controle door de Omgevingsinspectie in de Kleine Dries waar Compovit is gevestigd. Dat gebeurt op verschillende tijdstippen. Ook mensen van onze milieudienst gaan meerdere keren ter plaatse. Ondertussen is beslist dat het bedrijf een onafhankelijke geurdeskundige moet aanstellen. Als de hinder blijft dan wordt een proces-verbaal opgemaakt.”

Oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) riep op om het eerder positieve advies voor de uitbreiding van Compovit on-hold te zetten. “Het stadsbestuur zette het licht op groen voor een verdubbeling van de capaciteit dat betekent nog meer hinder.”