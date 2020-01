Enkel zwemclub Bruinvissen en sportdienst bieden nog zwemlessen aan. Resultaat? Geen wachtlijst meer GUS

14 januari 2020

15u21 1 Diksmuide Vanaf volgend seizoen bieden enkel nog de zwemclub Bruinvissen samen met de medewerkers van de sportdienst in Diksmuide zwemlessen aan. Geen externe lesgevers meer of de Gezinsbond. Diksmuide kiest voor een uniforme zwemmethode en dat loont blijkt uit de cijfers. Er kunnen 210 kinderen starten en daarmee is de wachtlijst weggewerkt.

“Tot nu konden Diksmuidelingen hun kinderen leren zwemmen via de plaatselijke zwemclub, de sportdienst, zelfstandige lesgevers en gezinsbonden. Elke aanbieder had zijn eigen zwemmethode”, licht sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) toe. “Nu we verhuisd zijn naar ons nieuwe zwembad is het tijd voor een uniforme zwemmethode. We hebben daarover een samenwerking met de zwemclub De Bruinvissen. Inademen boven water en uitademen onder water, is de essentie van de zwemmethode. Nog tot juni kunnen de andere partners les geven maar daarna bieden we enkel nog één gezamenlijke zwemmethode aan. Er is een blok waterveiligheid en leren zwemmen. In totaal gaat het om 36 lessen.”

In de zomer van vorig jaar stonden nog 126 kinderen op de wachtlijst om zwemles te krijgen. Vandaag zijn er dat nog een twintigtal en die kunnen allemaal dit najaar starten. Dat komt niet alleen door de nieuwe samenwerking maar ook door het ruimere zwembad zelf. “Per seizoen hebben we 210 plaatsen. Wekelijks bieden we elf uur zwemles aan”, verduidelijkt sportfunctionaris Sven Casteleyn. “Voor de cyclus die op 28 april start zijn er 25 plaatsen vrij. We hebben acht zwemlesgevers van wie zes medewerkers van de sportdienst.” Achttien zwemlessen kosten 100 euro. Ze zijn toegankelijk voor kinderen vanaf vijf jaar.

De trapjes in het peuterbad zijn besteld

Na drie maanden kan Diksmuide mooie cijfers voorleggen. “We verwelkomden al 40.619 bezoekers. In ons oude zwembad waren er dat per jaar tot 90.000. De zondagopening is met een totaal van 3.090 niet slecht”, vindt De Keyrel. “De grootste stijging ligt bij de vrije zwemmers. Daar waar we er vroeger jaarlijks 20.000 hadden, hebben we er nu al 15.000 in amper drie maanden.”

Veiligheid

Tot slot is er nieuws over de veiligheid in het peuterbad. Er waren een aantal incidenten door de te gladde glijbanen. “Een informatiebord maakt duidelijk dat je niet op de glijbanen mag klimmen. Onze redders houden ook extra toezicht”, overloopt de sportschepen. “Tot slot zijn de trapjes voor de peuterglijbanen besteld.”