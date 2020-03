En de boer die ploegde voort Gudrun Steen

17 maart 2020

14u58 0 Diksmuide Het coronavirus slaat wild om zich heen maar de boer die ploegt gewoon verder. Gespot in Diksmuide.

Onder een stralende lentezon dendert de eerste tractor over de akkers om de grond na de winter voor een eerste keer om te woelen. In zijn kielzog een zwerm meeuwen. Bij het zien van zo’n tafereel vergeet je even alle coronazorgen maar eens achter de computer laaien die weer op. In Diksmuide bijvoorbeeld zijn alle activiteiten in de paasvakantie geschrapt. Enkel de paasfoor en de etalagewedstrijd blijven voorlopig doorgaan. Maar er is ook warm nieuws. Zo zoekt het stadsbestuur gezonde vrijwilligers om mee te helpen aan de boodschappendienst. Wil je dat doen? Mail dan naar vrijwilliger@diksmuide.be. En vergeet ondertussen de senioren in de woonzorgcentra niet. Met een kaartje of tekening maak je de senioren al blij.

