Eindelijk gaat de spade voor de aanleg van de omleidingsweg in de grond. Op 18 mei starten de werken

08 mei 2020

13u36 0 Diksmuide Maandag 18 mei start de eerste fase van de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide. Die nieuwe baan tussen de Woumenweg en de Kaaskerkestraat moet de verkeersdruk in het stadscentrum gedeeltelijk wegnemen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die de werken coördineert, informeert momenteel enkel over de eerste fase en die moet in het najaar van volgend jaar klaar zijn. Het eerste deel dat wordt aangelegd is dat tussen de spoorweg en de brug over de IJzer. Tegelijk legt AWV een nieuwe verbindingsweg aan die de Kapellestraat in Sint-Jacobskapelle verbindt met de IJzerdijk. Dat is nodig omdat de omleidingsweg de Kapellestraat zal kruisen. Nog in de eerste fase zal AWV het gebied tussen de Kaaskerkestraat en de spoorweg munitievrij maken en bomen rooien als dat nodig is. Tot slot bereidt het de aanleg van een nieuwe brug over de IJzer voor. Die eerste fase moet volgend najaar klaar zijn als de werken geen vertraging oplopen door bijvoorbeeld slecht weer.

Hinder

AWV verwacht weinig hinder. Fietsers volgen een omleiding. Zij die van Nieuwpoort op de Frontzate naar Diksmuide rijden worden via de Kaaskerkestraat omgeleid. De fietsers komende van De Panne via het fietspad langs de spoorweg vinden hun weg via de Wagenmakerijstraat en de Kaaskerkestraat. Door de grondtransporten voor de wegenwerken zal er extra verkeer zijn.

Over het verdere verloop van de werken communiceert AWV nog niet. Uiteindelijk moeten er op de Woumenweg op twee kruispunten verkeerslichten komen, wordt een brug gebouwd over de IJzer en een tunnel onder de spoorweg. De omleidingsweg verbindt de Woumenweg met de Kaaskerkestraat.

Info: www.wegenenverkeer.be/diksmuide