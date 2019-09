Eind dit jaar is nieuw wandelpad bij Viconia kleiputten klaar GUS

12 september 2019

13u51 0 Diksmuide In het Diksmuidse dorp Stuivekenskerke ligt een natuurgebied, de Viconia kleiputten. Natuur en Bos is gestart met de aanleg van een wandelpad dat eind dit jaar klaar moet zijn.

“Naast de nieuwe wandellus zullen we het verruigde grasland herstellen, dichtbegroeide poelen open maken en begrazingsrasters vernieuwen”, overloopt Stijn Deruyter die de werken coördineert. “Langs het nieuwe wandelpad zullen we in een volgende fase enkele kijkwanden en een kijktoren bouwen. Zo kan de wandelaar de vele rietvogels en steltlopers nog beter bekijken. De afgegraven grond zullen we zoveel mogelijk binnen het gebied verwerken. De totale kostprijs is 200.000 euro. Het is de bedoeling om samen met de landbouwers uit de streek de weilanden te laten begrazen door runderen en de wandelpaden door schapen.”