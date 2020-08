Eigenaars loven premie van liefst 1.000 euro uit voor gouden tip na diefstal van 48 jaar oude tractor: “Het zal meer kosten om een nieuwe te kopen” Siebe De Voogt Bart Boterman

24 augustus 2020

12u50 8 Diksmuide De zaakvoerder van grond- en kraanwerken Martens uit Zerkegem, bij Jabbeke, looft een premie van 1.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar zijn gestolen tractor. Hoewel het voertuig al 48 jaar oud is, hecht André (66) er toch erg veel waarde aan. “Het zal vader meer kosten als hij een nieuwe moet kopen”, zegt z’n dochter Charlotte.

De Fendt-tractor uit 1972 werd in het weekend van 15 augustus gestolen in de Lampernissestraat in Oostkerke, bij Diksmuide. Een week later verspreidde de dochter van de eigenaar een opvallende oproep op Facebook. “Er komt maar geen schot in de zaak", vertelt Charlotte, die eerder al aangifte deed bij de politie. “Mijn vader maakte die tractor recent weer piekfijn in orde. Hij vond hem ideaal om water op werven weg te pompen. Dat was ook het geval in de Lampernissestraat, waar hij met m’n broer en hun bedrijf graafwerken aan het uitvoeren was. Plots was de tractor echter verdwenen.”

Veel geïnvesteerd

De eigenaars van het oude voertuig loven nu een premie van 1.000 euro uit voor de gouden tip waarmee de tractor opnieuw thuis kan gebracht worden. “Het lijkt misschien veel, maar mijn vader heeft echt wel wat geïnvesteerd in die machine”, stelt Charlotte. “Bovendien zal het hem meer kosten als hij een volledig nieuwe moet kopen.” Wie de tractor gezien heeft of weet waar hij zich bevindt, kan contact opnemen met het bedrijf Martens of de politie Polder.

