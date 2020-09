Eerstejaars GO! Atheneum Diksmuide krijgen een buddy bij wie ze altijd terecht kunnen Gudrun Steen

14 september 2020

11u23 0 Diksmuide Zoals elk jaar werkt het GO! Atheneum van Diksmuide met buddy’s voor de nieuwe leerlingen in het eerste jaar. Dat zijn vijfde- of zesdejaars die klaar staan om te helpen.

“Het werken met buddy’s past in ons schoolbeleid tegen pesten”, duidt waarnemend directeur Els Poublon. “Leerlingen van het vijfde of zesde middelbaar ontfermen zich over de nieuwe leerlingen. Ze luisteren naar de vragen en eventuele problemen. De stap zetten naar een oudere medeleerling is soms makkelijker dan onmiddellijk de hulp in te roepen van een leerkracht of volwassene. Spelenderwijs leerden de jongeren elkaar kennen. Ze zijn klaar om het schooljaar samen te beleven.”